Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu
Markette babasına "Paramız yeter mi?" diye soran çocuğun alışverişi, kasada "bakiye yetersiz" uyarısıyla sonuçlandı; olaya tanık olan genç kadın yaşadığı anı gözyaşları içinde anlattı.
- Market kasasında bir baba ve oğlunun ödeme sırasında karttan 'bakiye yetersiz' uyarısı aldığı bildirildi.
- Çocuk, babasına çiğ köfte ve çekirdek almak istediğini söyledi ve 'Paramız yeter mi?' diye sordu.
- Baba, çocuğun 'Paramız yeter mi?' sorusuna 'Yeter' yanıtını verdi.
Markette karşılaştığı bir anı sosyal medyada paylaşan genç bir kadın, kasada yaşanan bir diyalogdan derinden etkilendiğini ifade etti. Genç kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
"PARAMIZ YETER Mİ?" SORUSU
Genç kadının aktardığına göre; markette önünde bir baba ile küçük yaştaki oğlu vardı. Çocuk çiğ köfte ve çekirdek almak istedi. Ürünleri kasaya bırakan çocuk, babasına dönerek "Paramız yeter mi?" diye sordu. Baba ise "Yeter" yanıtını verdi.
"BAKİYE YETERSİZ" UYARISI GELDİ
Ödeme sırasında ise karttan "bakiye yetersiz" uyarısı geldi. O an yaşanan sessizlik ve çocuğun sorusu, olaya tanık olan genç kadının hafızasında yer etti. Yaşadıklarını anlatırken duygulanan genç kadın, birçok ailenin benzer zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.