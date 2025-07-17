Mariana Çukuru'na kaç insan indi, Mariana Çukuru'na inen insan kim?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN SAYISI DAHA AZDIR?

A: Mariana Çukuru'na inen insan

B: Everest'in zirvesine çıkan insan

C: Ay'da yürüyen insan

D: Antarktika'da doğan insan

Cevap :D