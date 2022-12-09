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Kendi içerisinde farkları bulunan manuel ve otomatik vites ehliyeti hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Manuel ehliyet alan otomatik kullanabilir mi 2022? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, Manuel ehliyet alan otomatik kullanabilir mi 2022? Manuel ehliyeti olanlar, otomatik araba kullanabiliyor mu?

MANUEL EHLİYET ALAN OTOMATİK KULLANABİLİR Mİ 2022?

Manuel ehliyet ile hem manuel vitesli araçları hem de otomatik vitesli araçları kullanabilirsiniz. Fakat aynı durum otomatik vites ehliyeti için geçerli değildir. Otomatik vites ehliyetine sahip olan sürücüler, yalnızca otomatik vitesli arabaları sürebilmektedir.