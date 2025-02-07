MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı

İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var

Deprem fırtınasıyla ilgili bir kentimizin uykularını kaçıracak uyarı
Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu

Zelenskiy'den savaşa son verebilecek karar

Manisa elektrik kesintisi! 7 Şubat Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Manisa elektrik kesintisi! 7 Şubat Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEDİZ Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi! 7 Şubat Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 7 Şubat Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Manisa elektrik kesintisi! 7 Şubat Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
img

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
img

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor

Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

"Beni vuramadınız" diye video çekmişti! Otoparkta öldürüldü
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.