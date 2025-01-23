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Manisa elektrik kesintisi! 23 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Manisa elektrik kesintisi! 23 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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GEDİZ Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi! 23 Ocak Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ocak Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!

Manisa elektrik kesintisi listesi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ocak günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Manisa elektrik kesintisi! 23 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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