Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük aranın ardından sürdürdü.

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

OSIMHEN SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Liverpool maçında sakatlık yaşayarak kolu kırılan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı. Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.