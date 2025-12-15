Haberler

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası

Manifest'e 'müstehcenlik'ten hapis cezası
Güncelleme:
Manifest müzik grubu üyeleri hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca, üyelerin yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adlî kontrolü kaldırıldı.

  • Manifest grubu üyeleri hakkında 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
  • İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
  • İddianamede, grubun konserdeki dans figürlerinin toplumun edep duygularını ihlal ettiği ve cinsel nitelik taşıdığı değerlendirildi.

Manifest grubu üyeleri son dönemde gündemden düşmüyor. Beşiktaş'ta konser veren Manifest müzik grubu üyeleri hakkında, konser sırasında sergiledikleri davranışlar nedeniyle 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmedildi. Sanıklar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Diğer yandan, 7 isim hakkında daha önce uygulanan 'Yurtdışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

İDDİANAMEDEN

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, şüphelilerin olay tarihinde verdikleri konser esnasında her birinin katıldığı dans şovu gerçekleştirdikleri, suça konu dans figürlerinin toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren, olumsuz etkileyici nitelikte eylem ve hareketler olduğu değerlendirildi. Ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediği aktarıldı. İddianamede, suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alanla birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve birçok platformda yayınlandığı ve sayısı belli olmayacak şekilde toplumda, çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığının değerlendirildiği aktarıldı. İddianamede, Manifest grubu üyelerinin 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

