Yeni çıkan ve kısa sürede büyük ilgi gören ünlü Manifest grubu, +18 konserinin ardından hakkında soruşturma açılıp açılmadığıyla ilgili gündeme geldi. Konser sonrası yaşanan bazı olaylar ve tartışmalar, grubun yasal süreçle karşı karşıya olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Manifest grubu hakkında yürütülen incelemeler ve detaylar haberimizin devamında yer alıyor. Manifest grubu hakkında soruşturma başlatıldı mı? Manifest grubu hakkında neden soruşturma açıldı?

MANİFEST GRUBUNA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Beşiktaş'ta konser veren Manifest grubu hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, grubun toplumun ortak edep, ar ve haya duygularını zedeleyen, ahlak ve edep kurallarına aykırı hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Bu kapsamda, çocuklar ve gençlerin manevi değerlerine zarar verebilecek davranışlar sergilediği değerlendirilerek, "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma açıldı.

MANİFEST GRUBU NE ZAMAN ÇIKTI?

Grup, müzik dünyasına güçlü bir giriş yaparak, Big5 Türkiye yarışmasında birinci olma başarısını elde etti. Bu önemli başarı, yeni medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenlenen 'Big 5 Türkiye' yarışmasının sonucunda geldi. Yarışmanın temelleri geçen yıl atılmış olup, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yetenekli genç müzisyenlerin dikkatini çekti. Big 5 Türkiye, özellikle yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmek ve müzik sektörüne kazandırmak amacıyla organize edilen prestijli bir platform olarak öne çıkıyor. Manifest grubu da bu yarışma sayesinde geniş kitlelerce tanındı ve kariyerlerinin başlangıcını sağlam temeller üzerine inşa etti.

MANİFEST GRUBU KAÇ KİŞİ?

Türkiye'nin yeni ve iddialı kız grubu Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Altı üyeden oluşan grup, kariyerlerindeki ilk büyük konserlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Manifest üyeleri, 'Big 5 Türkiye' yarışması sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı ve müzik dünyasında adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ