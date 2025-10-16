Haberler

Mango kullanıcı verileri çalındı mı? Mango'ya siber saldırı mı oldu?

Mango kullanıcı verileri çalındı mı? Mango'ya siber saldırı mı oldu?
Güncelleme:
Küresel moda markası Mango, kullanıcı verilerine yönelik gerçekleşen bir güvenlik ihlaliyle gündemde. Şirketin müşterilere gönderdiği e-posta ile ortaya çıkan olayda, bazı kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağlandığı açıklandı. Peki, Mango kullanıcı verileri çalındı mı? Mango'ya siber saldırı mı oldu? İşte detaylar...

İspanyol giyim markası Mango, müşterilerine gönderdiği resmi bir e-postayla kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada, kullanıcıların ülke bilgisi, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi verilerin siber saldırıya uğradığı belirtildi. Ancak Mango, banka hesapları, kimlik bilgileri ve şifrelerin güvende olduğunu vurguladı. Peki, Mango kullanıcı verileri çalındı mı? Mango'ya siber saldırı mı oldu?

MANGO KULLANICI VERİLERİ ÇALINDI MI?

İspanyol giyim devi Mango, geçtiğimiz günlerde müşterilerine gönderdiği resmi bir e-posta ile kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu. Bu gelişme, markanın dijital altyapısına yönelik ciddi bir güvenlik tehdidi yaşandığını ortaya koydu. Peki, gerçekten Mango kullanıcı verileri çalındı mı?

Mango'nun açıklamasına göre, saldırı sonucunda bazı müşteri verilerine izinsiz erişim sağlandı. Etkilenen bilgiler arasında ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarası gibi kişisel veriler yer alıyor. Ancak şirket, banka ve kimlik bilgileri gibi daha hassas verilerin güvende olduğunu net bir şekilde belirtti.

MANGO, HANGİ VERİLERİN TEHLİKEDE OLMADIĞINI AÇIKLADI

Mango, kamuoyuna yaptığı duyuruda özellikle şu noktayı vurguladı:

"Hiçbir durumda banka bilgileriniz, kredi kartlarınız, kimliğiniz/pasaportunuz veya oturum açma bilgileriniz ya da şifreleriniz tehlikeye girmemiştir."

Bu açıklama, saldırının yalnızca bazı kişisel verilerle sınırlı kaldığını ve finansal bilgilerin sistemsel güvenlik duvarları tarafından korunduğunu gösteriyor. Bu tür açıklamalar, hem müşterilerin güvenini yeniden tesis etmek hem de yasal yükümlülükleri yerine getirmek açısından büyük önem taşıyor.

Mango kullanıcı verileri çalındı mı? Mango'ya siber saldırı mı oldu?

MANGO'YA SİBER SALDIRI MI OLDU?

Kullanıcı verilerinin sızdırılması, Mango'nun doğrudan hedef alındığı bir siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Şirketin yaptığı resmi açıklamada bu saldırının bir yetkisiz erişim vakası olduğu belirtildi. Mango, olay fark edildiği anda hemen harekete geçtiklerini ve tüm güvenlik protokollerini devreye soktuklarını vurguladı.

MANGO'DAN GELEN RESMİ AÇIKLAMA

Mango yetkilileri, saldırıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mango bu durumu fark eder etmez hemen tüm güvenlik protokollerini devreye sokmuştur. Mevcut düzenlemelere uygun olarak ve iç protokolümüzü takip ederek, veri koruma ajansını ve yetkilileri bilgilendirmiştir."

Bu açıklama, şirketin hem yerel hem de uluslararası veri koruma yasalarına uygun hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) kapsamında, böyle bir olayın yetkili makamlara bildirilmesi yasal bir zorunluluktur.

MÜŞTERİLERE YAPILAN UYARI: ŞÜPHELİ İLETİŞİMLERE DİKKAT!

Mango, olayla ilgili bilgilendirme sürecinde yalnızca açıklama yapmakla kalmadı, aynı zamanda kullanıcılarını olası dolandırıcılıklara karşı da uyardı:

"Bu duyuruyu önlem amaçlı yayınlıyoruz ve tüm müşterilerimizin, ister e-posta ister telefon yoluyla olsun, şüpheli iletişimlere veya olağandışı eylem taleplerine dikkat etmelerini öneriyoruz."

