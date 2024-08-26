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Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü?

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Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında kazanıldı? Malazgirt Zaferi, Türk-İslam tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak tarihin en önemli zaferlerinden biridir. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü?

Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir ve her yıl büyük coşkuyla anılmaktadır. Dünya tarihine yön veren Malazgirt Zaferi'nin komutanı kim ve Malazgirt Zaferi bu yıl kaçıncı senesini kutladığı merak ediliyor. Malazgirt Zaferi ne zaman kazanıldı? Detaylar haberimizdedir...

MALAZGİRT ZAFERİ NE ZAMAN KAZANILDI?

Malazgirt Zaferi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından kazanıldı. Bu zafer, Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes'e karşı gerçekleştirilen Malazgirt Meydan Muharebesi'nde elde edildi. Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Selçuklu ordusu, Bizans ordusunu büyük bir yenilgiye uğrattı ve bu zafer, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasında önemli bir adım oldu.

MALAZGİRT ZAFERİ'NİN KOMUTANI KİM?

Malazgirt Zaferi'nin komutanı, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'dır. Sultan Alparslan, 26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatoru IV. Romanos Diogenes'in ordusuna karşı zafer kazanarak, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Bu zafer, Türk tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir.

Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü?

MALAZGİRT ZAFERİ KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

26 Ağustos 2024 tarihi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümüdür. Bu zafer, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir ve her yıl büyük coşkuyla anılmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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