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Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe?

Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre deprem oldu mu? Sorusu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Ocak Malatya depremi!

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Ocak Malatya depremi!

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Malatya Topsöğüt'te saat 21.07'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı ve merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak kaydetti. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin il merkezinde şiddetli bir şekilde hissedilmesi, depremin merkez üssünün il merkezi olmasındannaklandığı belirtiliyor.

Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe?

DEPREMİN AYRINTILARI…:

Tarih…2025.01.02

Saat…21:07:52

Enlem…38.3457

Boylam…38.2472

Derinlik…5.0

Depremin şiddeti…3.23.2

Depremin merkez üssü…TOPSOGUT-(MALATYA)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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