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Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu?

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Malatya'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Malatya'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu?

Malatya deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Malatya deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu?

MALATYA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'da saat 15.41'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kale ilçesi olan sarsıntı Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Yerin 9,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'mize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Emir Ceran
Emir Ceran
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