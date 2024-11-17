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Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne?

Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kim, kimliği açıklandı mı, adı ne?
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Malatya'da devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Peki, Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kimliği açıklandı mı, adı ne?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaza yapan tıra müdahale eden trafik polislerine saman yüklü başka bir tır çarptı. Tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı. Malatya'da tır kazasında şehit olan polis kimliği açıklandı mı, adı ne?

MALATYA'DA TIR KAZASINDA ŞEHİT OLAN POLİS KİMLİĞİ AÇIKLANDI MI?

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir TIR devrildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü TIR'ın altında kaldı.

Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapatılan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışma yaptı. Tırın altından çıkarılan polislerden biri şehit oldu. 1 polis ise yaralı olarak kurtarıldı.

Detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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