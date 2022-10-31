Son dakika gelen haberlere göre, Malatya Battalgazi'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından Malatya'da nerede deprem oldu? 31 Ekim Malatya Battalgazi depremi kaç büyüklüğünde meydana geldi? Depremin merkez üssü neresi? merak edildi. İşte detaylar...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da nerede deprem oldu? 31 Ekim Malatya Battalgazi depremi kaç büyüklüğünde meydana geldi? Depremin merkez üssü neresi?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

28 Ekim tarihinde 4.1 şiddetinde deprem meydana gelen Malatya, bugün saat 21.34'te yeniden aynı şiddette sallandı. Battalgazi ilçesinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

MALATYA DEPREMİ OLUMSUZ İHBAR VAR MI?

Malatya Valisi Hulusi Şahin, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

31 EKİM MALATYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer yüzeyinin 11.27 kilometre altındaki tabakada gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.