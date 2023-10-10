Malatya'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ikisi polis memuru 4 kişi ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA / Otomobil