Malatya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 'Kadın Emeğine-Evet Kadına Şiddete Hayır' mottosuyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Vali, Belediye Başkanı ve STK temsilcileri katıldı.

'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Malatya Park'ta 'Kadın Emeğine-Evet Kadına Şiddete Hayır' mottosuyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cevdet Tatar, Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım ile STK temsilcileri katıldı.

Etkinlik çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ilk olarak "Kadına Şiddete Dur De" yazılı turuncu balonlar uçurdu. Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, tarafından kurulan stantları ziyaret ederek görevli personellerden bilgi aldı.

Protokol üyeleri ayrıca 'Şiddete Dur De' panosuna da ellerini boya ile kaplayarak el izlerini bırakıp kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdular. Gün boyu açık olan stantlara AVM ziyaretçileri de büyük ilgi gösterdi. - MALATYA