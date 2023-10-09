Malatya'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Malatya'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Malatya açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 9 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'da meydana gelen deprem saat 09:28'de gerçekleşti. Deprem 4.2 şiddetinde meydana geldi.