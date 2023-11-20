Malatya'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Malatya'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım Malatya'da nerede deprem oldu?

MALATYA'DA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde, saat 10.36'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Saat 10.55'te AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" bilgisi paylaşıldı.