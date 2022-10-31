Malatya'da deprem mi oldu? 31 Ekim Pazartesi nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem civar şehirlerde de hissedildi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 31 Ekim Pazartesi nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Malatya mı? Malatya'nın hangi ilçesinde deprem meydana geldi? İşte detaylar...
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 21.34'de 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Malatya'da oldu ve civar illerden de hissedildi.
Afad'ın Twitter paylaşımı:
"#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2022-10-31
Saat:21:34:25 TSİ
Enlem:38.268 N
Boylam:38.654 E
Derinlik:11.27 km"
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 21.34'de 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.0 büyüklüğünde ölçüldü.