Malatya'da deprem mi oldu? 31 Ekim Pazartesi nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da nerede deprem oldu? 31 Ekim Malatya Battalgazi depremi kaç büyüklüğünde meydana geldi? Depremin merkez üssü neresi?

Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem civar şehirlerde de hissedildi. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 31 Ekim Pazartesi nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Malatya mı? Malatya'nın hangi ilçesinde deprem meydana geldi? İşte detaylar...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 21.34'de 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Malatya'da oldu ve civar illerden de hissedildi.

Afad'ın Twitter paylaşımı:

"#DEPREM

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Battalgazi (Malatya)

Tarih:2022-10-31

Saat:21:34:25 TSİ

Enlem:38.268 N

Boylam:38.654 E

Derinlik:11.27 km"

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 21.34'de 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesine göre deprem 4.0 büyüklüğünde ölçüldü.