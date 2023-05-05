Malatya çöken binada ölü ya da yaralı var mı? Malatya çöken bina son durum ne? Malatya'da hangi bina çöktü?

Malatya'da ağır hasarlı olduğu öğrenilen Battalgazi ilçesi Sancaktar Mahallesi Otçu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina çöktü. Çöken binada ölü ya da yaralı var mı merak konusu oldu. Peki, Malatya çöken binada ölü var mı? Malatya çöken bina son durum ne? Malatya'da hangi bina çöktü? İşte detaylar...

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Olaydan önce hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden 3'ü enkazdan kendi imkanlarıyla çıkabildi. Malatya'da çöken binada son durum araştırılıyor. Enkaz altında kalan kişiler kurtarıldı mı merak konusu oldu. Peki, Malatya çöken binada ölü var mı? Malatya çöken bina son durum ne? Malatya'da hangi bina çöktü? Detaylar haberimizde...

MALATYA ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin yıktığı Malatya'da 4 katlı hasarlı bir bina kendiliğinden çöktü. Olaydan önce hurda toplamak için içeri giren 4 kişiden 3'ü enkazdan kendi imkanlarıyla çıkabildi. Binanın çökmeden önce 4 kişinin hurda toplamak için binaya girdiği, o esnada çöktüğü öğrenildi. 3 kişinin enkazdan kendi imkanlarıyla sağ salim binadan çıkabildiği, hayatını kaybeden Oktay Gücü'nün ise göçük altında kaldığı belirtildi.