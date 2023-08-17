Ankara Kocatepe Camii'nde çekilen skandal fotoğrafların yankısı sürerken, bir skandal olay da Malatya'da yaşandı. Camiye giren genç kız, cübbe ve sarık giyerek dans etti ardından minbere çıkıp poz verdi. Peki, Malatya Camide dans eden kız kim? Malatya hangi camide dans edildi?

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne giren genç bir kızın imama ait cübbe ve sarığı giyerek dans ettiği, ardından minbere çıkıp poz verdiği görüntüler büyük tepki çekti. Malatya hangi camide dans edildi? Malatya Camide dans eden kız kim?

MALATYA CAMİDE DANS EDEN KIZ KİM?

Türkiye Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle yapılan çekimi tartışırken, skandal bir görüntü de Malatya'dan geldi. Camiye giren genç bir kız imamın kıyafetlerini giyerek cami içinde dans etmeye başladı. Kişinin kimliği açıklanmadı.

İmamın kıyafetleriyle bir süre dans eden kız, daha sonra minbere çıkıp ayaklarını korkuluklarının üzerine atıp poz verdi.

MALATYA HANGİ CAMİDE DANS EDİLDİ?

Tepkiler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde çekilen ve sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu yakışıksız videonun, caminin halılarının değiştirildiği 30 Haziran 2019 tarihinden önce çekildiği anlaşılmıştır. Cami mehabetini rencide eden görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.