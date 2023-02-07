6 Şubat Salı günü Malatya depremi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Malatya Belediye Başkanı merak konusu oldu. Peki, Malatya Belediye Başkanı kim? Selahattin Gürkan kimdir? Malatya Belediyesi hangi partiden?

MalatyaBelediye Başkanı son günlerde yaptığı açıklama ve yorumlarla dikkatleri çekiyor. Deprem gündemi ile ilgili açıklamaları vatandaşların ilgisini çekerken MalatyaBelediye Başkanı kim? Selahattin Gürkan kimdir? MalatyaBelediyesi hangi partiden araştırıldı.

MALATYABELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?

Selahattin Gürkan; 1958, Malatya doğumludur.

• Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

• Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi,

• Bolu Eğitim Enstitüsü mezunudur.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Müfettişlik, İş ve İşçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Selahattin Gürkan;

2004 – 2009, 2009 – 2014, 2014 - 2019 hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Gürkan; 2019 yılı yerel seçimlerinde ise Malatya özelinde daha önce ulaşılamamış yine Türkiye genelinde de rekor bir oy oranı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Gürkan'ın Hizmet süresi içindeki "Yeşil Kuşak Projesi" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Millet Bahçesi" ismi ile taçlandırılıp Türkiye geneline teşmil edilmiştir.

Çok sayıda Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Bankası SODES ve DOKAB Projesi gerçekleştiren Gürkan Bölgenin en yüksek hibeli Avrupa Birliği projesini Battalgazi'de hayata geçirmiştir.

"Battalgazi İlçesi" isimli bir kitabı bulunan Gürkan'ın "Battalgazi Kültür Envanteri" isimli çalışması Türkiye genelinde standart format olarak kabul edilmiştir.

Henüz Belediye Başkanı görevinde değilken Malatya'nın İkinci Üniversitesi gerekliliği için şehirdeki ilk ses olan Gürkan, bugün Belediye Başkanlığı döneminde Turgut Özal Üniversitesi'nin yer tahsisi ile birlikte pek çok hizmeti de gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlardan taltif edilen çok sayıda ödül ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yılın Belediye Başkanı Ödülü'ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür.

Gürkan; çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü'nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır.

Selahattin Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.