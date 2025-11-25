Haberler

Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde makatına hava basılması sonucu ölen 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci kan donduran olayın ardından hastanede yaşananlara isyan etti. Kendirci "Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına. Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

  • 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybetti.
  • Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde 1 hemşire ve 2 temizlik personeli, delil niteliği taşıyan pantolonu çöpe attıkları için açığa alındı.
  • Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, oğlunun pantolonu, terliği ve iç çamaşırının ortada olmadığını belirtti.

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, gazetesi İsmail Saymaz'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BENİM OĞLUMUN PANTOLONU ORTADA YOK"

Kan donduran olayın ardından hastanede yaşananlara tepki gösteren anne Nebihe Kendirci "Benim oğlumun pantolonu ortada yok. Terliği ortada yok. İç çamaşırı ortada yok. Çıplak mı gitti oraya Allah aşkına" dedi.

"NASIL ATAR TEMİZLİKÇİLER?"

Eşyaların nerede olduğuna yönelik soruya ise anne Kendirci "Yok! Soruyorum, diyorlar ki, 'Herhalde temizlikçiler attı.' Ya nasıl atar temizlikçiler? Adli vakada bir düğmenin dahi kıymetli olduğu bilinmiyor mu?" yanıtını verdi.

3 KİŞİ AÇIĞA ALINDI

Öte yandan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli, Kendirci'nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede staj yapan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy (20) ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluşan Kendirci, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Muhammed Kendirci'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozova Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
500

