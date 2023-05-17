Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yakınlaştığı hatta ikilinin kuliste öpüşürken görüntülendiği iddia edildi. Ardından, Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi merak ediliyor. Peki, Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi?

Birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan ve aynı zamanda birçok moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yakınlaştığı iddia edildi. Ardından, Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi sorusu gündeme geliyor. Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi merak ediliyor. Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

MAHSUN KIRMIZIGÜL VE GÜLŞAH SARAÇOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Mahsun Kırmızıgül'ün menajeri Yusuf Kırmızıgül, çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu ise hakkında iddialara cevap vermedi.

DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLMUŞTU

Şarkıcılığın yanı sıra yönetmen kimliğiyle de tanınan Mahsun Kırmızıgül son olarak Prestij Meselesi filmini izleyicilerin beğenisine sunmuştu. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından harekete geçen Kırmızıgül, haftalarca afet bölgelerinde kalarak depremzedelere yardım ulaştırmıştı.