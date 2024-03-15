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Mahmut Uçar kimdir? AK Parti Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar kaç yaşında, nereli?

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Mahmut Uçar kimdir? AK Parti Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar kaç yaşında, nereli? Mahmut Uçar, AK Parti'nin Erzurum-Yakutiye Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Uçar'ın yaşına ve doğum yerine dair detaylar merak konusu oldu. Mahmut Uçar hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar oldu. Peki, Mahmut Uçar kimdir? AK Parti Erzurum- Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar kaç yaşında, nereli?

MAHMUT UÇAR KİMDİR?

AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Erzurum- Yakutiye Belediye Başkanı adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Erzurum Gündem Politika Haberler

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