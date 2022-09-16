Mahkum 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Mahkum 25. bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum bugün 25. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizi bugün yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Dizinin 25. bölümünün ardından izleyiciler, Mahkum 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 26. bölümde neler olacak? merak etti. Peki, Mahkum dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

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Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mahkum dizisi 26. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 26. bölümde neler olacak? Mahkum yeni bölüm bugün yok mu? Mahkum 26. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

MAHKUM DİZİSİ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum dizisi 26. bölüm fragmanı bugünkü 25. bölümün ardından yayınlandı.

MAHKUM 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşadığı travmatik sürecin sonucunda inzivaya çekilen Fırat Bulut, cübbesini asıp sadece kızıyla ilgilenmeye karar vermiştir. Şehrin bazı yerlerinde Barış Yesari maskesi ile işlenen cinayetler, devleti harekete geçirir. Barış'ı kutsallaştırmaya çalışan bu psikopatlarla mücadele edebilecek tek kişi Fırat Bulut'tur. Fırat, bu teklifleri reddeder. Ta ki ölü olarak bilinen Barış'ın bu şehirde nefes aldığını öğrenene kadar… Geri dönecektir. Ama cübbesiz, prosedürsüz ve seçili insanlardan kuracağı özel ekibiyle...

Ölümler ve büyük ızdırapların içinden sıyrılıp gelen, yeniden doğduğuna inanan Barış Yesari, bambaşka biri olarak döner şehre. Artık amacı sadece kendi intikamı değil, ruhu öldürülmüş herkesin intikamını almaktır. Büge ve oğluyla yeni bir gelecek hayal ederken, yerin altında kurduğu mahkum ordusuyla birlikte harekete geçer. Adalet er ya da geç sağlanacaktır.

Yerin altında kendi vicdan terazisiyle adalet sağlamaya çalışan Barış, yerin üstünde toplumu bu rahatsız tiplerden korumaya çalışan Fırat… İki ezeli düşman; esas adaleti bulmak için her zamankinden daha sert bir savaşın içine girerler.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

Elçin Sangu

İsmail Hacıoğlu : Savaş Yesari/Barış Yesari

Seray Kaya

Melike İpek Yalova : Büge

Hayal Köseoğlu : Sasha

Hakan Karsak