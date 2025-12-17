Haberler

Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Mahalle muhtarı torbacı çıktı
Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen bir muhtar, narkotik ekiplerinin takibi sonucu aracında satışa hazır uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alındı.

  • Ankara'da bir muhtarın uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar alındı.
  • Muhtarın aracında satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • Muhtar gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Ankara'da bir muhtar hakkında ortaya atılan uyuşturucu iddiası emniyeti harekete geçirdi. Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir muhtarın uyuşturucu madde sattığı yönündeki ihbarı değerlendirerek teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli muhtar durdurularak aracında arama yapıldı. Aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili muhtar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyet kaynakları, olayın tüm bağlantılarıyla aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

