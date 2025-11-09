Haberler

Magazin Bahane'de Tatlıses Ailesinde Gerilim: Baba-oğul arasındaki uzaklaşma tartışıldı

Magazin Bahane'de Tatlıses Ailesinde Gerilim: Baba-oğul arasındaki uzaklaşma tartışıldı
Magazin Bahane'de bu hafta İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında yaşanan uzaklaştırma kararı masaya yatırıldı. Hakan Solaker, "Bir kalpte hem sevgi hem öfke bir arada bulunmaz" diyerek baba-oğul ilişkisini değerlendirdi. Programda Tatlıses'in aile içi çatışmaları, eski ilişkileri ve kariyerindeki dönüm noktaları da ele alındı.

"BİR KALPTE HEM SEVGİ, SAYGI HEM ÖFKE BİR ARADA BULUNMAZ"

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Magazin Bahane programının bu haftaki bölümünde, İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında yaşanan uzaklaştırma kararı gündeme taşındı. Gazeteci Hakan Solaker, baba-oğul arasında yaşanan gerilimi "Bir kalpte hem sevgi, saygı hem öfke, kin bir arada bulunmaz" sözleriyle değerlendirdi. Programda ayrıca Tatlıses'in aile ilişkileri, eski evlilikleri ve müzik kariyerindeki dönüm noktaları masaya yatırıldı.

"AHMET TATLISES YERDEN GÖĞE KADAR HAKLI AMA VİCDANİ MUHASEBEDE"

Programda Hakan Solaker, baba-oğul arasındaki çatışmanın psikolojik boyutuna dikkat çekti. "Ahmet Tatlıses yerden göğe kadar haklı, ama vicdani muhasebede" diyen Solaker, yaşanan krizin sadece hukuki değil, duygusal bir yönü olduğunu da vurguladı. İbrahim Tatlıses'in çocuklarının saygılı tavırlarına değinerek, "İbrahim Tatlıses'in çocukları çok saygılılar, hepsi kendi içinde babalarına değer veriyor" ifadelerini kullandı.

Solaker ayrıca "İbrahim Tatlıses'in tahtına göz diken herkes bir bedel ödüyor" sözleriyle sanatçının uzun yıllar süren müzik kariyerinde çevresindeki kişilerle yaşadığı güç mücadelelerine göndermede bulundu.

"İBRAHİM TATLISES'İN AİLE HAYATI HEP FIRTINALI OLDU"

Magazin Bahane'de Tatlıses'in özel hayatına dair dikkat çeken detaylar da paylaşıldı. "Ayşegül Yıldız'la evlenip Derya Tuna'yla evlenmemesi, Derya'yı çok üzdü" diyen Solaker, sanatçının geçmiş ilişkilerinde yaşanan kırılma noktalarını anlattı. Ayrıca "Balık tutmayı öğretmedi; birine palamut, birine hamsi verdi" sözleriyle Tatlıses'in ailesi içindeki eşitsizlik algısına değindi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
