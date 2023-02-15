Türkçe rap'in kaliteli seslerinden olan Maestro 'Berk Karadaş' 34 yaşında hayatını kaybetti. Rap severler Maestro hakkında, Maestro neden öldü, depremde mi vefat etti, hastalığı mı vardı? Rapçi Maestro Berk Karadaş öldü mü, kaç yaşında öldü, neden vefat etti? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Rapçi Maestro öldü mü, kaç yaşında öldü, neden öldü merak ediliyor. Vatandaşlar, Maestro neden öldü, depremde mi vefat etti, hastalığı mı vardı? Rapçi Maestro Berk Karadaş öldü mü, kaç yaşında öldü, neden vefat etti? araştırması yapıyor. Peki, Maestro depremde mi vefat etti? Maestro hastalığı neydi? Ayrıntılar sizlerle...

MAESTRO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Rap camiasının tanınan isimlerinden Maestro olarak bilinen Berk Karadaş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maestro adıyla tanınan genç rapçi Berk Karadaş, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç isim, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce Nicodem ile yaptıkları düet çalışması 'Öldüğüm Gün'ü Müzikonair etiketi ile çıkaran 34 yaşındaki Maestro'nun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Berk Karadaş'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

MAESTRO "BERK KARADAŞ" KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde çalışmaya devam etti.