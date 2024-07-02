Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu?

Madımak olayı neden oldu? Madımak katliamı sebebi ne? 33 kişi Sivas'ta kaldığı otelde yakılarak öldürüldüğü Madımak katliamı nerede ve nasıl oldu? Madımak katliamı diğer isimleriyle Madımak olayı, Sivas katliamı, Sivas olayları hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

MADIMAK KATLİAMI NEDEN YAPILDI?

Olayın birkaç temel sebebi var. Bunlar arasında:

Dini ve Mezhepsel Gerilimler: Türkiye'de uzun süredir var olan Sünni-Alevi gerilimleri, olayın arka planını oluşturuyor. Alevi inancına sahip kişilere yönelik önyargılar ve düşmanlıklar, bu tür gerilimlerin artmasına neden olmuştur.

Provokasyonlar ve Yanlış Anlamalar: Etkinlikte konuşmacı olarak bulunan yazar Aziz Nesin'in, Salman Rushdie'nin "Şeytan Ayetleri" kitabını Türkçeye çevirmesi ve bu kitabın bazı Müslümanlar tarafından İslam'a hakaret olarak görülmesi, öfkeyi tetiklemiştir. Aziz Nesin'in bu olayda hedef alınmasının temel nedeni de budur.

Siyasi ve Sosyal Gerilimler: 1990'lar Türkiye'sinde artan siyasi ve sosyal gerilimler, olayın tırmanmasında etkili olmuştur. Toplumda var olan kutuplaşmalar, bu tür trajik olayların yaşanmasına zemin oluşturmuştur.

MADIMAK OLAYI NEDİR?

Sivas Katliamı, Sivas Olayları, Madımak Katliamı veya Madımak Olayı olarak bilinen olay, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta gerçekleşmiştir. Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması sonucunda çoğunluğu Alevi olan 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı, yangın sırasında hayatlarını kaybetmişlerdir.