Maden-İş Sendikası liderlerine tahliye
Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 10 günlük tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. İkili, madencilerin ödenmeyen maaş ve tazminatları için yürütülen eylemler sırasında 26 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 10 günlük tutukluluklarının ardından tahliye edildi.
İkili, madencilerin ödenmeyen maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını tahsil etmek için başlatılan eylemler sırasında 26 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi