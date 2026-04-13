Macaristan'da gündem olan görüntü: Kazandıktan sonra sahnede coştu

Macaristan’da gündem olan görüntü: Kazandıktan sonra sahnede coştu Haber Videosunu İzle
Macaristan’da gündem olan görüntü: Kazandıktan sonra sahnede coştu
Macaristan seçimleri sona erdi. Peter Magyar kazandı. Kutlamalarda Sağlık Bakanı olması beklenen Dr. Hegedus Zsolt'ın görüntüsü damga vurdu.

  • Macaristan'da seçim sonrası kutlamalarda, yeni Başbakan Peter Magyar'ın muhtemel sağlık bakanı olarak gösterilen Dr. Hegedus Zsolt sahneye çıktı.
  • Dr. Hegedus Zsolt, müzik eşliğinde dans ederek ve kalabalığa eşlik ederek coşkulu bir tavır sergiledi.
  • Victor Orban, 16 yıl sonra görevi Peter Magyar'a bıraktı.

Macaristan'da seçimin ardından kutlamalar için vatandaşlar Budapeşte meydanında toplandı. Sahneye çıkan ve Sağlık Bakanı olması beklenen Dr. Hegedus Zsolt'ın eğlenceli hali dikkat çekti.

Macaristan’da seçim sonrası kutlamalar renkli anlara sahne olurken, yeni Başbakan Magyar’ın muhtemel sağlık bakanı olarak gösterilen Dr. Hegedus Zsolt görüntülerdeki neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

Macaristan'da Victor Orban, 16 yıl sonra görevi Peter Magyar'a bıraktı.

DANS ANLARI

Seçim zaferinin ardından düzenlenen kutlamalarda sahneye çıkan ve müzik eşliğinde dans eden Dr. Hegedus Zsolt'un oldukça keyifli olduğu görüldü. Görüntülerde samimi ve enerjik halleriyle öne çıkan isim, zaman zaman kalabalığa eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar söz konusu anları eğlenceli bulurken, bazıları ise bir sağlık bakanı adayının bu şekilde görüntülenmesini eleştirdi.

Seçim atmosferinin etkisiyle kutlamaların coşkulu geçtiği ülkede, söz konusu görüntüler gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.

