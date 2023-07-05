M4 metro durakları ve güzergahı! Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları hangileri?

M4 metro hattının durakları ve güzergahı hakkında detaylar. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet veren M4 metrosu, birçok ulaşım aracıyla entegre çalışıyor. İşte M4 metro durakları ve güzergahı ve duraklar üzerinde aktarma yapılabilecek hatlar da belirtilmiştir.

İstanbul'da oldukça sık kullanılan metrolardan bir tanesi olan M4 metro durakları ve güzergahı, M4 metrosunu kullanacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu olarak hizmet veren M4 metrosunun durakları seyahat etmek isteyenler için oldukça önem taşıyor. İşte, M4 metro durakları ve güzergahı hakkında merak edilen tüm detaylar!

M4 METRO DURAKLARI VE GÜZERGAHI

M4 metro durakları ve güzergahı hattı kullanacak olan vatandaşlar tarafından büyük önem arz etmektedir. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında hizmet vermekte olan hat, birçok farklı ulaşım aracı ile entegre şekilde çalışmaktadır. Bu sayede vatandaşlar tarafından kolayca duraklar arasında aktarma yapılabiliyor. M4 metro hattında ilk sefer 06:00, son sefer ise 00:00'da yapılmaktadır. Günün en yoğun saatlerinde ortalama 4 dakikada, yoğun olmayan saatlerde ise ortalama 10 dakikada bir olmak üzere sefer düzenlemektedir. İşte M4 metro durakları sırasıyla şu şekildedir:

Kadıköy İstasyonu

Ayrılık Çeşme İstasyonu

Acıbadem İstasyonu

Ünalan İstasyonu

Göztepe İstasyonu

Yenisahra İstasyonu

Kozyatağı İstasyonu

Bostancı İstasyonu

Küçükyalı İstasyonu

Maltepe İstasyonu

Huzurevi İstasyonu

Gülsuyu İstasyonu

Esenkent İstasyonu

Hastane – Adliye İstasyonu

Soğanlık İstasyonu

Kartal İstasyonu

Yakacık – Adnan Kahveci İstasyonu

Pendik İstasyonu

Tavşantepe İstasyonu

M4 KADIKÖY-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU

2012 yılında tamamlanmış olan (Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı) M4 metrosu ilk açıldığı yıllarda sadece 16 istasyon ile 21,7 km'lik bölümde hizmet vermekteydi. Daha sonrasında yapılan çalışmalar ile birlikte hattın 2. Ve 3. etabın açılışı gerçekleştirildi. Yapılan son etap ile birlikte M4 metrosunun uzunluğu 33,5 km'ye, istasyon sayısı da 23'e yükseltildi.

M4 METRO DURAKLARINDAN HANGİ HATLARA AKTARMA YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan bilgilere göre M4 Metro durakları üzerinden Kadıköy İstasyonu'nda, T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına,

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda, Marmaray işletmesine,

Ünalan İstasyonu'nda, metrobüs işletmesine,

Kozyatağı İstasyonu'nda, M8 Bostancı-Parseller metro hattına,

Pendik İstasyonu'nda, İETT otobüsleri aracılığı ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı'na aktarma yapılabilir.