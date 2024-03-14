M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli?
M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı olan M. Fatih Kayhan merak ediliyor. Kayhan'ın yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan oldu. Peki, M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli?
M. FATİH KAYHAN KİMDİR?
M. Fatih Kayhan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Hani Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.