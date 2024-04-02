Lütfü Savaş seçim sonuçlarına itiraz mı etti? Lütfü Savaş seçim sonrası ne dedi?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Peki, Lütfü Savaş seçim sonuçlarına itiraz mı etti? Lütfü Savaş seçim sonrası ne dedi?

LÜTFÜ SAVAŞ SEÇİM SOUÇLARINA İTİRAZ MI ETTİ?

Hatay, seçim yarışının son ana kadar baş başa gittiği kentler arasındaydı. AK Partili Mehmet Öntürk'ün 345 bin 884 oy aldığı kentte, CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. Belediye Başkanlığını kaybeden Savaş, sonuca itiraz edeceklerini duyurdu.

HANGİ İLLERDE İTİRAZ EDİLDİ?

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile rakibi Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki fark yüzde 1'den az. 403 oy farkla seçimi kaybeden CHP'li Kesimoğlu, 1924 oyun geçersiz sayıldığını belirtti. İtiraz edeceklerini söyledi.

İTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre ilgili kurulların, itirazları 2 gün içinde karara bağlaması şart. Karar başvurucuyu tatmin etmezse İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı da var. 5 Nisan günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek başvurular, İl Seçim kurulu tarafından 7 Nisan'a kadar karara bağlanmış olacak. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreciyse 10 Nisan'da başlayacak. 3 gün içinde açıklanacak kararın ardından Başvurucuların Olağanüstü itirazları ise 14 Nisan'da alınacak.