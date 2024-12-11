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Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi?

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CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti. Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi?

CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabında CHP'nin DEM Partisi ile görüşmesini eleştirdiği için "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti. Savaş ile ilgili CHP'den ihraç kararı geldi. Peki, Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi?

LÜTFÜ SAVAŞ CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Yücel, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

Lütfü Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Savaş'ın paylaşımı CHP'den büyük tepki çekmişti.

İHRAÇ EDİLDİ

Disipline sevk edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den ihraç edildiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 6 Kasım 2024 tarihli sevk kararı, Yüksek Disiplin Kurulumuzun 11 Aralık 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Lütfü Savaş'ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiş, kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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