Lüksemburg Almanya hangi kanalda? Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lüksemburg Almanya maçı hangi kanalda? Lüksemburg Almanya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lüksemburg Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Lüksemburg Almanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

LÜKSEMBURG ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Almanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Lüksemburg Almanya maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

LÜKSEMBURG ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lüksemburg Almanya maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.