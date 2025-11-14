Haberler

Lüksemburg Almanya hangi kanalda? Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Lüksemburg Almanya hangi kanalda? Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lüksemburg Almanya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lüksemburg Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Lüksemburg Almanya maçı yayın bilgisi!

Lüksemburg Almanya maçı hangi kanalda? Lüksemburg Almanya Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Lüksemburg Almanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Lüksemburg Almanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

LÜKSEMBURG ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Almanya maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Lüksemburg Almanya maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

Lüksemburg Almanya hangi kanalda? Lüksemburg Almanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

LÜKSEMBURG ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lüksemburg Almanya maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Ece Vahapoğlu kansere yakalandı! İki aydır tedavi görüyor

Ünlü isim kansere yakalandı! Kemoterapi süreci başladı
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Risklerle dolu bir dünya düzeni oluşuyor

Ömer Koç'tan korkutan uyarı: Maalesef gittikçe artan...
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Kenan Yıldız'ın Juventus'tan istediği maaş ortaya çıktı

Eğer olmazsa gidecek! Juventus'tan istediği maaşa bakın
Rojin'in babası: Atletindeki kanın başka bir kadına ait olduğu söylendi

Rojin'in babasından kafa karıştıran sözler: Atletindeki kanın...
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.