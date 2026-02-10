Haberler

Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Güncelleme:
İzmir'de trafikte bir çekicinin lüks marka bir aracı çekmek yerine başka araçları çekmesi tepkilere neden oldu. Yaşananlara tepki gösteren bir vatandaş, "Mercedes'i atladı, garibanın arabasını aldı. Ayıp ya" derken; o anlar kameralara yansıdı.

  • İzmir'de bir trafik çekicisi, hatalı park edilen lüks aracı bırakıp yanındaki daha ekonomik model bir aracı çekti.
  • Çekicinin lüks otomobili görmezden gelip diğer araca yönelmesi sosyal medyada adaletsizlik tartışmalarına yol açtı.
  • Olay anını kaydeden bir vatandaş, çekicinin Mercedes'i atlayıp diğer aracı aldığını belirtti.

İzmir'de bir trafik çekicisinin, hatalı park edilen lüks aracı bırakıp yanındaki daha mütevazı aracı çekmesi büyük tepki topladı.

İzmir sokaklarında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

TEPKİ YAĞDI

Yanlış park edilen araçları çekmekle görevli bir çekicinin, lüks bir markaya ait aracı pas geçerek hemen yanındaki daha ekonomik model bir aracı çekmesi vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

"GARİBANIN ARABASINI ALDI, AYIP YA"

Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, duruma isyan etti. Görüntülerde, çekicinin lüks otomobili görmezden gelip diğer araca yöneldiğini gören vatandaş şu sözlerle tepkisini dile getirdi: " Mercedes'i atladı, garibanın arabasını aldı. Ayıp ya."

