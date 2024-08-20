Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Los Angeles'ta Gizli Görev filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Los Angeles'ta Gizli Görev konusu, özeti ve Los Angeles'ta Gizli Görev oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Los Angeles'ta Gizli Görev filminin detayları…
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LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?
Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca, Steve özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri olan Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.
LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Bruce Willis
Jason Momoa
John Goodman
Thomas Middleditch
Famke Janssen
Adam Goldberg
Jessica Gomes