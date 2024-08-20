Los Angeles'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angeles'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi?

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LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?

Steve Ford, Los Angeles'ta özel dedektiflik yapmaktadır. Jack Russell cinsi köpeği Buddy uyuşturucu çetesi tarafından çalınınca, Steve özel ve profesyonel dünyası arasında çatışma yaşar. Köpeğini geri almaya kararlı olan Steve, bunun için çetenin lideri olan Spider ile ittifak yapmak zorunda kalır. Spider, Buddy'yi geri verme karşılığında Steve'den bir evrak çantası dolusu uyuşturucuyu çalmasını ister. Köpeğini kurtarmak için görevi mecburen kabul eden Steve, en yakın arkadaşı Dave ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

LOS ANGELES'TA GİZLİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bruce Willis

Jason Momoa

John Goodman

Thomas Middleditch

Famke Janssen

Adam Goldberg

Jessica Gomes