LoL çöktü mü? 20 Aralık Cuma League of Legends giriş ekranı neden açılmıyor?

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. LoL oynamak isteyenler bazı problemlerle karşılaşıyor. Peki, LoL çöktü mü? LoL giriş ekranı neden açılmıyor? League of Legends 20 Aralık oyuna giriş yapılmıyor mu? LoL sunucuları çöktü mü, oyna butonu neden yok?

LOL ÇÖKTÜ MÜ?

LOL oyununda çok sayıda kullanıcı teknik problem yaşadığını iletti. Oyun hakkında gelen hatalar sonucu hata verilerinde artış gözlendi. İşte hata durum raporu.

LOL NEDİR?

League of Legends (LoL), Riot Games tarafından geliştirilen ve 2009 yılında piyasaya sürülen popüler bir çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur. Oyun, iki takımın karşı karşıya geldiği stratejik bir savaş alanında geçer. Her takım, haritada belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlar. Oyuncular, "şampiyon" adı verilen karakterleri kontrol eder. Her şampiyonun benzersiz yetenekleri ve oynanış tarzları vardır.