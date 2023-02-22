Lion filminin sonunda ne oluyor? Lion final sahnesi İZLE! Lion filmi nasıl bitiyor?
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TRT 1'de yayınlanan Lion filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Lion filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Lion filminin sonunda ne oluyor? Lion final sahnesi nasıl? Lion filmi nasıl bitiyor?İşte detaylar...
Dünya çapında 140 milyon dolardan fazla hasılat elde eden Lion filminin sonu merak konusu oldu. Lion,89. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Patel), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kidman) ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil 6 adaylık elde etti. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Lion filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Lion filminin sonunda ne oluyor? Lion final sahnesi nasıl? Lion filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...
Lion filminin temel çekimleri Ocak 2015'te Kalküta, Hindistan'da başladı. Nisan ayının ortalarında, çekimler Avustralya'da Melbourne ve Hobart şehirlerinde gerçekleşti. Kidman'ın sahneleri ise Avustralya'da çekildi.
Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar.
Sunny Pawar, Genç Saroo
Rooney Mara, Lucy
David Wenham, John Brierley
Nicole Kidman, Sue Brierley
Abhishek Bharate, Guddu Khan
Divian Ladwa, Mantosh Brierley
Priyanka Bose, Kamla Munshi
Deepti Naval, Saroj Sood
Tannishtha Chatterjee, Noor