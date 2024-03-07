Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var, neden girilmiyor 7 Mart Perşembe 2024?

Linkedin çöktü mü? Bugün Linkedin kullanıcılarınınbazı sorunlar üzerine Linkedin çöktü mü? Linkedin sorun mu var? Linkedln'de sorun ne? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

LİNKEDIN ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye genelinde yaşanan Linkedln'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor. .

Açıklama geldiği takdirde sayfamızdan yayınlanacaktır.

Hata bildirimleri:

downdetector