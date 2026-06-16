LGS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi sınava yetiştiren polislere ödül

Hatay'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı sırasında örnek bir davranış sergileyen polis ekipleri, takdir topladı. Hatay Merkez'de hafta sonu gerçekleştirilen sınavda, geç kalma riski yaşayan bir öğrencinin yardımına polis ekipleri yetişti. Görevli personelin hızlı, duyarlı ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde öğrenci sınav merkezine zamanında ulaştırılarak sınava katılım sağladı. Yaşanan olayın ardından örnek davranışlarıyla dikkat çeken polis personeli, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz tarafından Hatay Polisevi'nde kabul edildi. Müdür Yılmaz, personelin göstermiş olduğu duyarlılık ve özverili çalışmadan dolayı teşekkür ederek takdirlerini iletti. Program sonunda başarılı personele çeşitli hediyeler takdim edildi.

ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS EKİPLERİ YETİŞTİ

Hatay Merkez'de gerçekleştirilen LGS sınavı sırasında sınav merkezine geç kalma riski bulunan bir öğrenci için polis ekipleri seferber oldu. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte öğrencinin mağduriyet yaşamaması için hızlı hareket eden görevli personel, gerekli desteği sağlayarak öğrenciyi sınav merkezine zamanında ulaştırdı. Polis ekiplerinin duyarlı müdahalesi sayesinde öğrenci sınava katılma imkanı buldu. Sınav günü yaşanan bu olay, kamu görevlilerinin vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemli örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Öğrencinin sınava yetiştirilmesi, hem ailesi hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Görevli polislerin sergilediği bu davranış, yalnızca bir ulaşım desteği olarak değil, aynı zamanda öğrencinin eğitim hayatı açısından kritik bir anda gösterilen anlamlı bir sorumluluk örneği olarak dikkat çekti. Ekiplerin zamanında müdahalesi, sınav gibi öğrenciler için büyük önem taşıyan bir süreçte olası bir mağduriyetin önüne geçti.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Örnek davranışlarıyla takdir toplayan polis personeli, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz tarafından Hatay Polisevi'nde kabul edildi. Gerçekleştirilen kabulde Müdür Yılmaz, personelin göstermiş olduğu duyarlılık, sorumluluk bilinci ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Programda, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yapıldı. Emniyet teşkilatının yalnızca asayiş ve güvenlik hizmetleriyle değil, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her anda yanında olmasıyla da önemli bir görev üstlendiği ifade edildi. Öğrencinin sınava yetiştirilmesiyle ortaya konulan davranışın, bu anlayışın güçlü bir örneği olduğu belirtildi. Kabul programının sonunda başarılı personele çeşitli hediyeler takdim edildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu ödüllendirme, görevini özveriyle yerine getiren personelin motivasyonunu artırırken, toplumda güven duygusunu güçlendiren çalışmaların da desteklendiğini gösterdi.

Haber: Hüseyin Zorkun