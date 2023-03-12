LGS NE ZAMAN YAPILACAK: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Son dakika LGS tarihi belli oldu!
Gündem Haberleri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında LGS ne zaman yapılacak? Sorularına cevap verdi. LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Soruları, meydana gelen depremler ile merak edildi. İşte LGS NE ZAMAN YAPILACAK: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Son dakika LGS tarihi belli oldu!
Lgs ne zaman yapılacak sorusu bir süredir gündemdeki yerini korumaktaydı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından binlerce öğrencinin beklediği haberi duyurdu. Özer, Liselere Geçiş Sistemi sınavının tarihini açıkladı. İşte LGS NE ZAMAN YAPILACAK: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Son dakika LGS tarihi belli oldu!
LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
LGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.