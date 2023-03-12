LGS NE ZAMAN YAPILACAK: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Son dakika LGS tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında LGS ne zaman yapılacak? Sorularına cevap verdi. LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Soruları, meydana gelen depremler ile merak edildi. İşte LGS NE ZAMAN YAPILACAK: LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Son dakika LGS tarihi belli oldu!