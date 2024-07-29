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LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı!

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LGS nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil tercihleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. Tercihlerin alınmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih 29 Temmuz olarak duyurulmuştu. LGS nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

Lgs tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 22-26 Temmuz tarihleri arasında LGS 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi. LGS 1. nakil tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil sonuçları, 29 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların saat 10:00'da duyurulması bekleniyor.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

  • 28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
  • 28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
  • 28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
  • Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
  • 28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
  • 22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
  • İlan Edilmesi
  • 22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
  • Alınması
  • 29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
  • Alınması
  • 05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
  • 06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
  • Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
  • 16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
  • Yerleştirmelerinin Tamamlanması
  • 19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
  • 26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
  • Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
  • 09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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