LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı!
LGS nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 1. nakil tercihleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı. Tercihlerin alınmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih 29 Temmuz olarak duyurulmuştu. LGS nakil sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak?
Lgs tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar, 22-26 Temmuz tarihleri arasında LGS 1. nakil tercihlerini gerçekleştirdi. LGS 1. nakil tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. LGS nakil sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS 1. nakil sonuçları (meb.gov.tr) sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…
LGS NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS 1. nakil sonuçları, 29 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların saat 10:00'da duyurulması bekleniyor.
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