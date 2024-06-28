Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldığını açıkladı. Peki, Lgs'de kaç kişi tam puan aldı? 500 tam puan alan kaç kişi var?

LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği sınavda katılım oranının 95,61 olduğu belirtilen açıklamada, sınava katılan öğrencilerin 352'sinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin yüzde 83,85'inin yerel, yüzde 16,15'inin merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okullarının kontenjanının ise 203 bin 638'dir" denildi.

500 TAM PUAN ALAN KAÇ KİŞİ VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 352 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldığını açıkladı.