Öğrencileri ve veliler , LGS 2. Tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. LGS tercih sonuçlarının 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanmasıyla lise nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler nakil talebinde bulunabilecekler. Lise nakilleri iki dönem sürecek ve her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Peki, LGS 2. Tercihler ne zaman? e-Okul lise nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS 2. TERCİH NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.