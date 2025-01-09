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Leyla Ferda değişti mi 2025?
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Leyla dizisinde Ferda karakterini canlandıran Sedef Avcı, diziden ayrıldı. Sedef Avcı, dizinin ilk bölümlerinde Ferda karakterine hayat vermişti. Leyla Ferda değişti mi?

Leyla dizisinde Ferda karakterini canlandıran Sedef Avcı, diziden ayrıldı. Oyuncunun, diziden neden ayrıldığına dair yapılan açıklamalara göre, Avcı'nın yoğun programı ve kişisel sebeplerinden dolayı karakterin yerine başka bir oyuncuya yer verildi. Leyla Ferda değişti mi?

LEYLA FERDA DEĞİŞTİ Mİ?

Dizinin yapımcıları, Sedef Avcı'nın ayrılığının ardından Ferda karakterini başka bir oyuncuya emanet etmiş ve dizideki bu değişiklik seyirciler tarafından da yakından takip edilmişti. Ferda karakterinin değişmesi, diziyi takip edenler arasında merak konusu oldu. Sedef Avcı'nın ayrılmasının ardından, Ferda karakterinin dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yolla devam edeceği merak edilen diğer bir nokta oldu.

Bu sebeple oyunculuk temposuna ara vermek sağlığı için önemli olacağı için diziden ayrılmak durumunda kaldı. Daha sonrasında ise Leyla karakterini diziden çıkartmak hikayeye zarar verebileceği için oyuncu değişikliği yapılarak hikaye kaldığı yerden devam edecek.

FERDA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRACAK?

Ferda karakterinin yeni oyuncusu Buse Sinem İren olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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