Brezilya'da yayınlandığı dönem tüm Latin Amerika'yı etkisi altına alıp izlenme rekorları kıran "Avenida Brazi"' isimli diziden uyarlanan "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." izleyicilere sürprizlerle dolu sürükleyici bir hikaye sunuyor.Leyla 9. bölüm izle! Leyla 9. bölüm tek parça full HD izleme linki!

LEYLA: HAYAT AŞK ADALET KONUSU NE?

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlaşmanın etkisi altındadır. Bir yanda aşk öte yanda intikam duygusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim aşamasındadır.

Öte yandan Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde yaşanan sürpriz olay ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda arasında da iplerin gerilmesine neden olur.Leyla bu gerilimi Nur'a karşı kullanmakta gecikmezken asıl hamlesini Nur'la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapacaktır.

Heyecanın doruğa çıktığı büyük finalde ise Leyla, Nur ve Mali'yi zor duruma sokacak bilgiye ulaşırken; Civan tüm hesapları tersine çevirecek gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla, Civan ile yaşadığı aşkın heyecanı içindedir. Civan ise Ceren'den ayrılma kararını ailesine açıklamaya karar verir. Öte yandan Nur Melih'in şantajı sonrası köşeye sıkışmıştır. Civan ve Ceren'in ayrılmaması için sürpriz bir hamle yapan Nur herkesi şaşkına çevirirken, Leyla ise aşkı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla, Nur ve Mali arasındaki sırrı açığa çıkarmak isterken kendi sırrını da tehlikeye atar. Olaylı gece sonrası Ferda ve Mali'nin hayatlarında bir dönüm noktası yaşanır.Leyla bir yandan intikam planına devam ederken diğer yandan Civan'la yakınlaşmayı sürdürür. Leyla Civan'la birlikte çocukluğunun geçtiği eve gittiğinde kendisini bekleyen sürprizden habersizdir.

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