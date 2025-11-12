Lewandowski Barcelona maaşı ne kadar? Barcelona'da Lewandowski yıllık ne kadar kazanıyor, kaç milyon euro?

Lewandowski maaşı Barcelona'da 2025 yılında ne kadar? Robert Lewandowski, Avrupa'nın üst düzey takımlarında sergilediği performansla uzun süredir ilgi odağı olan bir santrfor. Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olduğu 2022 yazı, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

LEWANDOWSKİ'NİN MAAŞI BARCELONA'DA NE KADAR?

Barcelona'nın 2022 yazında 45 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı ve ek ödemelerle bu rakamın 50 milyon euroya çıkabileceği belirtilen Robert Lewandowski, kulübün finansal yapılanmasının tartışıldığı bir süreçte resmi olarak kadroya dahil edildi. Transfer anlaşmasında yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Polonyalı oyuncunun kulüp için taşıdığı değerin büyüklüğünü gösteren unsurlardan biri oldu. Ülkesi Polonya'da ve Avrupa genelinde geniş yankı uyandıran bu transfer, Lewandowski'nin kariyerinde yeni bir başlık açtı.

Barcelona'da yüksek ücretli oyuncular arasında bulunan Lewandowski'nin yıllık maaşı 20 milyon 830 bin euro olarak kaydedildi. Ünlü golcü, La Liga'nın maaş sınırı tartışmalarının sürdüğü bir dönemde takıma katılmış ve resmî tescili 12 Ağustos 2022'de yapılmıştı. Camp Nou'da 50 bin taraftarın önünde imza töreni düzenlenen oyuncu, daha önce Memphis Depay'ın giydiği 9 numaralı formayı teslim aldı.

LEWANDOWSKİ'NİN SÖZLEŞME SÜRESİ

Lewandowski, Barcelona ile 2022 yazında imzaladığı sözleşme kapsamında dört yıllık bir anlaşmaya bağlandı. Sözleşmenin süresi 2025-2026 sezonu sonunda sona erecek şekilde belirlendi. Bu süreçte hem kulübün hem de oyuncunun geleceğine ilişkin planlamaların nasıl şekilleneceği merak edilirken, kontratın kapsadığı yıllar boyunca deneyimli forvet Barcelona'nın hücum hattındaki ana oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.